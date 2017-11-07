Рада отказалась уволить Авакова

Верховная Рада отклонила проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел (№ 5041). Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления проголосовал лишь 31 народный депутат из 297, зарегистрированных в сессионном зале. Против проголосовали 102 парламентария.

Читайте также"Дело рюкзаков": САП обжаловала отказ суда арестовать сына АваковаАвторами проекта постановления являются народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Сергей Каплин и Андрей Немировский.

В пояснительной записке к проекту постановления, в частности, отмечается, что Аваков заверял общество о наборе в органы полиции высокопрофессиональных и честных работников.

"Однако показатели уровня преступности по наиболее распространенным преступлениям выросли до 30%, а уровень раскрытия упал до 10% по сравнению с показателями за прошлые годы. В Украине раскрывается лишь одно преступление из десяти", - говорится в тексте.

Авторы проекта постановления считают, что органы внутренних дел Украины под руководством Авакова "продемонстрировали несостоятельность обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом".

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральная прокуратура "подтвердили наличие расследований фактов незаконного отчуждения земельного участка площадью 18,15 га в интересах АО "Инвестор", которое близко к министру внутренних дел Авакову, и фактов нарушений при тендерных закупок рюкзаков, в которых фигурируют его близкие родственники".

"Такая ситуация не способствует позитивному восприятию обществом деятельности Министерства внутренних дел Украины", - говорится в тексте.