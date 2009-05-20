Ульянченко - последняя линия обороны Ющенко
Версия Михаила Погребинского
|Михаил Погребинский
Об этом он сказал в комментарии УНИАН.
“Это назначение было ожидаемым. Это последняя линия обороны В.ЮЩЕНКО перед отходом в небытие”, – заявил эксперт.
М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ также отметил, что В.УЛЬЯНЧЕНКО будет “на своем месте”, чтобы обеспечить будущее В.ЮЩЕНКА после президентских выборов, поскольку она умеет договариваться с разными политическими силами. Политолог считает В.УЛЬЯНЧЕНКО наилучшей кандидатурой для выполнения такой функции.
Эксперт на 100% уверен, что В.УЛЬЯНЧЕНКО не будет стремиться удовлетворить свои амбиции, а будет работать в интересах Президента.
Политолог допускает, что, похоже на то, что В.УЛЬЯНЧЕНКО и ближайшее окружение Президента поддерживают его идею участвовать в ближайших президентских выборах. Однако М.ПОГРЕБИНСКИЙ также допустил, что, скорее всего, через пару месяцев они (окружение главы государства) изменят свою точку зрения и будут убеждать Президента в том, что этого делать не стоит.