Ульянченко - последняя линия обороны Ющенко

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает назначение Веры УЛЬЯНЧЕНКО главой Секретариата Президента “последней линией обороны” Виктора ЮЩЕНКА.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

“Это назначение было ожидаемым. Это последняя линия обороны В.ЮЩЕНКО перед отходом в небытие”, – заявил эксперт.

М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ также отметил, что В.УЛЬЯНЧЕНКО будет “на своем месте”, чтобы обеспечить будущее В.ЮЩЕНКА после президентских выборов, поскольку она умеет договариваться с разными политическими силами. Политолог считает В.УЛЬЯНЧЕНКО наилучшей кандидатурой для выполнения такой функции.

Эксперт на 100% уверен, что В.УЛЬЯНЧЕНКО не будет стремиться удовлетворить свои амбиции, а будет работать в интересах Президента.

Политолог допускает, что, похоже на то, что В.УЛЬЯНЧЕНКО и ближайшее окружение Президента поддерживают его идею участвовать в ближайших президентских выборах. Однако М.ПОГРЕБИНСКИЙ также допустил, что, скорее всего, через пару месяцев они (окружение главы государства) изменят свою точку зрения и будут убеждать Президента в том, что этого делать не стоит.