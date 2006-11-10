Порошенко считает, что Ющенко может быть плоть от плоти

Петр ПОРОШЕНКО, член президиума политсовета партии «Народный Союз Наша Украина», в интервью УНИАН заявил, что не видит ничего неестественного в ситуации, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО одновременно является лидером политической силы, которая провозгласила оппозиционность правительству Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Президент Буш плоть от плоти республиканец. Но на сегодня он находится в оппозиции к демократическому большинству в конгрессе.

Партия, которая занимает четкую идеологическую нишу и которая ассоциируется с Президентом, будет находиться в оппозиции. Это не значит, что Президент борется с правительством. А партия может и будет критиковать Кабмин. Не надо отождествлять Президента и партию. Президент – почетный председатель, но при этом партия имеет право на свою позицию».

ПОРОШЕНКО считает, что в ситуации, что складывается вокруг официального провозглашения оппозиционности Нашей Украины, не может быть никаких неудобств для почетного головы партии в смысле исполнения им своих должностных обязанностей. И будет значительным преувеличением утверждать, что для Виктора ЮЩЕНКО его партия – чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.

«У меня ни разу не сложилось такого впечатления. Президент без партии будет слабее, точно также как и партия без Президента. Не знаю, на основании чего могло сложиться подобное утверждение», - заявил один из лидеров Нашей Украины.

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