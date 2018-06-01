Петр Порошенко: Обновление партии – не самоцель

Интервью с членом президиума совета партии «Народный Союз Наша Украина” Петром Порошенко

Петр Алексеевич, каковы Ваши прогнозы относительно будущего съезда НСНУ?

На предстоящем съезде партия продемонстрирует свое единство. Слишком многое поставлено на карту. Съезд закрепит решение партии о переходе в оппозицию. А консолидация и координация усилий в рамках парламентской оппозиции с нашими партнерами не допускает никаких действий, которые могут быть представлены как серьезные разногласия в партии. Партия не изменит своим демократическим принципам. Она изначально формировалась как партия, в которой был слышен голос каждого делегата.

Я доволен, что эти две недели между первым и вторым этапом прошли плодотворно. Что были созданы программная и уставная комиссии. Предложения по изменению Устава партии позволяют говорить о повышении роли региональных партийных организаций, продолжении демократических традиций. При этом важно, что Президент был и остается почетным председателем партии. Я считаю, что Партия должна разработать и принять новую стратегию пребывания в оппозиции.

Самым упоминаемым словом в связи с вашим съездом является слово «обновление». Пройдет ли смена руководства партии?

Почетным председателем партии является Виктор Ющенко, который им и останется. Между съездами партией руководит ее совет. Я думаю, что он будет существенно обновлен. Более половины состава совета будут напрямую избираться регионами, на региональных конференциях. Без какой бы то ни было ревизии в центре. Поэтому состав совета будет существенно обновлен. Обновленный совет будет формировать, исходя из своего понимания и видения, президиум. Ну а обновление не есть самоцель, это – инструмент. Партия должна серьезно активизировать свою работу. Невзирая на то, что до выборов еще далеко, должна ездить по регионам, объяснять позиции. К сожалению, было очень много наносного, было множество сценариев и справа и слева, направленных на дискредитацию позиции «Нашей Украины». Очень часто наши лидеры, вместо того, чтобы отстаивать позицию партии не внешних направлениях, вступали в бесплодные дискуссии. Партия должна сплотить ряды. Львиная доля партийных дискуссий была посвящена внутрипартийным проблемам. Хотя намного полезнее было бы презентовать программные положения на внешних рынках.

Вы за тайное голосование или за открытое?

Съезд может принять любое решение. Каждый из вариантов решений имеет свои «за» и «против». Я считаю, что партии не хватает открытого и честного диалога. Нельзя любые проблемы обсуждать подобно социалистам, которые обсуждали создание демократической коалиции с дулей в кармане. Они публично ставили подписи под нашими документами, а непублично вели переговоры с «Регионами». Не будет пользы от того, что кто-то, кто, не желая высказать публично и открыто свою позицию, будет выражать свое мнение в тайном режиме. Та атмосфера, которая царит в партии, позволяет честно обо всем говорить. Открытые и публичные дискуссии позволяют вырабатывать позиции. И если мы сегодня будем избирать наполеона, царя, бонзу, который не будет зависеть от демократических позиций совета партии, поведет партию на «свое усмотрение», это будет признаком свертывания демократических процессов в партии. У некоторых партийцев вопрос – куда рулим? – подменяется вопросом – кто рулит? Подобный ход мыслей вряд ли полезен для партийного строительства.

Партия должна вырабатывать и проводить свою позицию, несмотря на то, что она может входить в конфликт с мнением руководства партии.

И все-таки непривычно, когда Президент, институт власти, существенно лишенный полномочий, находится в оппозиции к правительству.

Президент Буш плоть от плоти республиканец. Но на сегодня он находится в оппозиции к демократическому большинству в конгрессе.

Партия, которая занимает четкую идеологическую нишу и которая ассоциируется с Президентом, будет находиться в оппозиции. Это не значит, что Президент борется с правительством. А партия может и будет критиковать Кабмин. Не надо отождествлять Президента и партию. Президент – почетный председатель, но при этом партия имеет право на свою позицию.

Как Вы прокомментируете обмен любезностями ваших лидеров Катеричнука и Третьякова в прессе? Образность и точность высказываний ваших лидеров радует, но полезно ли это «Нашей Украине»?

В качестве внутренней дискуссии я это допускаю. Это значит, что люди откровенно друг с другом говорят. В качестве выноса в интервью – я категорически не разделяю позиций ни Катеринчука, ни Третьякова. Это, безусловно, вред. Но, другое дело, какие цели в этой дискуссии преследуются: удовлетворение личных амбиций, реализация сценария получения постов или повышение роли партии. Если же это неопытность и личные эмоции, то партия должна реагировать на такие вещи.

У Вас во фракции восемьдесят штыков, а сияет лишь десяток прежних парламентских звезд. Где новые звезды? Не будем считать Руслану, которая в роли парламентария ярче всего выступила на праздновании СКМ в трусах…

Я не разделяю ваших оценок нашей фракции. И считаю, что для молодежного электората Руслана является тем авторитетом, который может донести позицию партии и популяризировать ее идеи. С другой стороны, здесь есть недоработка «Нашей Украины». Партии нужно закрепить народного депутата за определенным участком работы и спросить его за исполнение. Не все народные депутаты задействованы в этой работе. Но сам формат работы предполагал четкую определенность: оппозиционность, участие коалиции. После того, как этот этап завершен и съезд подтверждает правильность избранных решений, работа с каждым отдельным депутатом будет существенно активизирована.

Что им сейчас мешает ездить по регионам и проводить приемы? Те, из них кто имеет опыт, ездят и проводят. Другое дело, с депутатами, не имеющими опыта, нужно работать.

Иногда кажется, что для Президента партия – чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко.

У меня ни разу не сложилось такого впечатления. Президент без партии будет слабее, точно также как и партия без Президента. Не знаю, на основании чего могло сложиться подобное утверждение.

Ходят слухи, что Сергей Тарута прикупил для Президента два проекта – «Вече» и «Вперед, Украина!» Зачем они нужны, если Президент со своей партией?

Ну, я думаю, что этот вопрос надо задать Таруте – зачем тратить деньги на подобные проекты. Опыт показывает, что партия не может быть создана как искусственное эрзац-формирование. У нас неоднократно терпели поражение подобные технологические проекты. И я не вижу их перспективы в будущем. Отдельные политики в нашей партии считают, что, угробив свой политический проект, политический аналитик Тарас Стецькив (советник Президента. – Ред.) проиграл выборы. Вместо того чтобы объединиться с нами и вместе идти на выборы, он забрал около двух процентов избирателей (речь о «Поре»–ПРП. – Ред.), при этом сорок с лишним процентов этих голосов были отданы коммунистам и «Регионам». Замечу: очень необходимых нам голосов, без которых демократическая коалиция не было создана. И вместо того, чтобы нести ответственность, этот политический аналитик (хотя мне сложно сказать, какие советы он может дать) обвиняет и ПРП, и "Регионы", и при этом берется за новые проекты. Человек занимается самопиаром.

Но ведь и Вы, видимо, виноваты в низком проценте «Нашей Украины». Разве Вы не были одним из отцов-основателей этой партии?

Партия находилась под атакой. И партия оказалась недостаточно консолидированной, чтобы эту атаку отразить. Потому что атаки проходят на все партии. Была атака на Партию регионов, на БЮТ. Упомянутые политические силы только консолидировались в результате этих атак. Но у нас находились «слабые звенья», которые в этой ситуации использовали атаки исключительно для удовлетворения личных амбиций. Партия прошла очищение и дала соответствующую оценку таким людям.

На съезде ваш программный комитет заявит об усилении евроатлантического вектора партии. Как это будет реализовываться в политике и популяризироваться регионах?

Мы предполагаем принять в парламенте Стратегию национальной безопасности страны, а одной из ее составных частей будет евроатлантическая интеграция.

Если выстраивать цепочку событий: перенос второго этапа съезда, встреча Президента с фракций НУ и ваша заявка об отмене политической реформы, – то складывается впечатление, что Президент договорился с вами не трогать руководство партии и сохранять статус-кво в обмен на то, что вы отменяет реформу…

Тезис первый. Я – самодостаточный человек. И я доказывал это всей своей жизнью. И ни за какие коврижки я не участвовал бы ни в каких авантюрах. Я не допускаю сам факт подобного разговора с собой, тем более со стороны Президента. Я очень хорошо знаю Президента, чтобы не допустить подобного разговора и с его стороны. И я никогда в политике не торгуюсь.

Тезис второй. Я не досидел до конца встречи с Президентом, и в каких бы то ни было диалогах не участвовал. Я ушел на заседание комитета, где рассматривались вопросы по ВТО.

Тезис третий. Никакого влияния на разработку принципов программного комитета мы не оказывали. Были принципы, которые проголосованы программным комитетом, а после голосования озвучены мной.

Далее, я заявляю: на сегодняшний день политреформа в том виде, в котором она принята, не дает возможности парламенту контролировать правительство. Примеров более чем достаточно – вот голосование по мораторию на повышение жилищных тарифов… Парламент проголосовал, на него цыкнули из правительства, парламент тут же отменяет это голосование. И мы получили бесконтрольную власть. Раньше властные полномочия правительства балансировались с помощью полномочий Президента. У нас была договоренность с партнерами по планировавшейся коалиции, что мы в течение короткого времени позволим подготовить изменения в Конституцию. Но поскольку коалиции нет, и налицо отступление от договоренностей, то партия поддержала решение программного комитета о внесении упомянутых изменений. Подчеркну, ни у партии, ни у парламента нет полномочий отмены политреформы. Это исключительно компетенция Конституционного суда. Но партия должна сделать первый шаг – подать Конституционное представление. Второе. Мы не собираемся возвращать старую модель управления обществом. Но у нас есть свои конституционные предложения. Они готовы? Да. Они удивительны для Мороза, Януковича и Тимошенко? Нет. Эти предложения были частью нашего соглашения. Это что, большая новость, что существуют все основания для конституционного представления о неконституционности процедуры принятия изменений в Конституцию? Тимошенко об этом говорит полтора года. И если она еще не подает по каким-либо мотивам, то это сделает наша партия. Для того чтобы дамоклов меч не висел над Конституцией, для того, чтобы Конституционный суд дал свою оценку. Мне и в страшном сне не могло присниться, что это может быть потрактовано как результат каких-то торгов.

Можно еще пару слов об идеологии? Вы представляетесь как либеральная партия, которая является выразителем в общем-то крупного капитала…

Нигде ни в одной программной позиции мы не позиционируемся как партия крупного капитала. Крупный капитал сам способен себя защитить. Мы с теми, кто был в самые тяжелые моменты государства. С нами был не электорат Витренко, не люди, которые потеряли надежду и не собираются заниматься собой, с нами была активная часть общества, которая сама себя сделала. Это мелкий бизнес и средний класс, который за период нашего пребывания у власти численно увеличился, поскольку выросли доходы населения. И я не уверен, что мы по всем критериям отвечаем их чаяниям, но мы на сегодняшний день готовы делать все, чтобы эти люди чувствовали, что мы – их защита и эта защита – реальная. Плюс к этому – национально-демократическая позиция.

Оппозиционный статус партии поставит перед ней новые вопросы. В этой среде уже есть одна королева, которая любит только первые роли…

Мы были достаточно эффективны в оппозиции. Я уже приводил пример Великобритании, когда в оппозиции к лейбористам существуют либеральные демократы и консерваторы, и никто не говорит о том, что они должны слиться. У каждого из них есть свои электоральные симпатии. Есть люди, которые проголосуют за «Нашу Украину» и никогда не проголосуют за наших партнеров по оппозиции в силу позиций, лозунгов, принципов, которые они исповедуют. Точно так же, как есть целый ряд избирателей, которые проголосуют за Тимошенко быстрее, чем за нас. Зачем разочаровывать избирателей? Разочарований итак было много, нам нужно бороться за их (избирателей) голоса.

Беседовала Лана Самохвалова