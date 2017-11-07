Климкин надеется, что Украина будет способна воспользоваться Европейским планом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что необходимо воспользоваться Европейским планом для Украины, который предусматривает привлечение средств от международных доноров на реформы в Украине и надлежащее их использование.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

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"Спасибо Литве и Линасу Линкявичюсу за работу над Европейским планом для Украины. Это smart-комбинация (разумное сочетание - УНИАН) помощи и стимулов развития. Мы должны быть способны воспользоваться", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс заявил, что ранее предложенный так называемый «План Маршалла» для Украины теперь стоит называть «Европейским планом».

Он добавил, что речь идет не только о средствах, которые предполагается выделить Украине, но и о той помощи, которая уже осуществляется и требует упорядочения для эффективного использования.

«Мы смотрим на совокупность этого процесса, чтобы объединить усилия всех этих и финансовых организаций, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Международный валютный фонд. Каждая организация имеет уже свой опыт работы в Украине, и это оказание помощи условно, поскольку она вытекает из реформ, из прозрачности. И весь народ зависит от успеха в борьбе с коррупцией», - подчеркнул Линкявичюс.

Также он отметил, что «предоставление помощи зависит от административных способностей в самой Украине упорядочить этот процесс, чтобы он не вызывал сомнений в своей прозрачности».

В связи с этим дипломат подчеркнул, что для эффективного использования предоставленной помощи, Украине необходимо создавать определенную структуру управления проектами, которые будут финансироваться международными институтами.

По словам Линкявичюса, такая структура должна повысить уровень доверия доноров в Украину в плане того, что выделенные средства используются по назначению.

Справка. В конце марта 2017 года Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «плана Маршалла» для Украины.

В июне в Представительстве Литвы в ЕС состоялась презентация «плана Маршалла» для Украины, в которой приняли участие члены рабочей группы по разработке документа, бывшие премьер-министры Литвы Андрюс Кубилюс и Гедиминас Киркилас.

18 августа вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубов заявил, что «новым европейским планом для Украины предусмотрено, как минимум, 5 млрд евро ежегодной поддержки от ЕС на реформы, направленные на экономический рост и развитие».

По словам Кубива, сейчас план активно обсуждается в ключевых международных институтах с целью формирования «группы друзей» Украины и необходимой поддержки для реализации плана.