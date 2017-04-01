Конгресс ЕНП принял резолюцию о разработке так называемого "Плана Маршалла для Украины"

Конгресс Европейской народной партии принял резолюцию о разработке долгосрочного плана поддержки Украины - так называемого «Плана Маршалла для Украины».

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Facebook.

«Замечательная весть из Мальты по результатам моего визита для участия в Конгрессе Европейской народной партии. Спасибо семье ЕНП за одобрение по инициативе наших литовских партнеров очень важной Резолюции о разработке долгосрочного плана поддержки Украины, так называемого«Плана Маршалла для Украины»!», - написал Порошенко.

Читайте такжеГройсман призывает мировых партнеров сформировать "План Маршалла" для трансформации Украины

По его словам, эта резолюция является доказательством решимости «самой влиятельной политической семьи Европы в поддержке нашего государства на пути реформ и стремления всеми возможными средствами помочь Украине реализовать ее евроинтеграционные устремления и достичь соответствия Копенгагенским критериям членства в ЕС согласно статье 49 Договора о Европейском Союзе».

«Другими словам, Европейская народная партия признала европейскую перспективу Украины и готова конкретным способом помочь нам достичь этой стратегической цели», - отметил президент.

Он добавил, что с нетерпением ожидает дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания «Плана Маршалла для Украины» и выразил готовность обсудить этот вопрос во время следующих контактов с лидерами институтов и государств-членов ЕС.

Также президент поблагодарил ЕНП за осуждение агрессии со стороны Российской Федерации против Украины.

«Высоко ценю подтвержденную в резолюции твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства со стороны Европейской народной партии, а также решимость продолжать политику непризнания попытки аннексии Крыма и осуществления санкционного давления на Россию до полного выполнения Минских соглашений и восстановления контроля Украиной над украинско-российской государственной границей», – написал он.

Кроме того, Порошенко добавил, что полностью разделяет «четкую обусловленность дальнейшей нормализации отношений между Европейским Союзом и Россией с прекращением российской агрессии против Украины».

«Как я подчеркивал во время своего выступления на Конгрессе, «без мира и стабильности в Украине не может идти речи о безопасном и процветающем будущем Европы. Мы должны объединить наши усилия для возвращения Донбасса и Крыма в Украину и для изгнания российского агрессора из Украины», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 29-30 марта Порошенко на Мальте принял участие в Конгрессе ЕНП на тему: «Будущее Европы», а также в расширенном саммите ЕНП.