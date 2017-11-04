Возле Рады неизвестные в балаклавах принудительно осматривают личные вещи граждан - Геращенко

Возле здания Верховной Рады неизвестные в балаклавах принудительно осматривают личные вещи граждан.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Несколько представителей неправительственных организаций и просто граждан, которые приходили на встречу ко мне в ВР, пожаловались, что их личные вещи и сумочки принудительно осматривали неизвестные люди в балаклавах в устроенном возле ВР самопостроенном вольере. Это недопустимо. И является серьезным нарушением закона, на которое должна реагировать Нацполиция. По сути, незаконные формирования осматривают в центре украинской столицы личные вещи граждан. Готовлю официальный запрос в Нацполицию», - написала она.