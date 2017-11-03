"Путину надо было разбить нос" - экс-директор ЦРУ о решении Обамы не вооружать Украину

США должны были "пустить Путину юшку из носа" и ответить на агрессию против Украины военно. Об этом бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью PBS FrontLine. Бреннан занимал должность директора Центрального разведывательного управления США с 2013 по 2017 годы. Интервью было записано в июле, но его видео - обнародовано только сейчас, передает Голос Америки.

Читайте такжеВолкер пообещал, что цена для России за вторжение в Украину будет только расти – нардеп"Я считаю, что Путин очень умный индивид и он действительно оценивает своих врагов и оппонентов. Когда они вошли в Украину, по моему мнению, он считал, что если будет действовать решительно и использует значительную силу, это не вызовет военного ответа со стороны Запада. Я считаю, что он рассчитывал, что в конце последнего срока администрации Обамы, реакцию Вашингтона можно было предвидеть, и по моему мнению, он видел, что Обама не желает военного конфликта, а следовательно, использует другие инструменты, имеющиеся в США - например, санкции", - рассказал экс-директор ЦРУ.

При этом Бреннан отметил, что лично он был убежден, что Путину надо было "разбить нос" в Украине.

"Но я считаю, что решение Путина пойти против Украины, его решение начать военную кампанию в Сирии, основывались на мнении, что симметричного военного ответа не последует. Я думал, в определенных случаях, что мы должны были сделать нашу реакцию менее предсказуемой для Путина. Мне казалось, что мы могли прибегнуть к действиям, которые бы не привели к опосредованной войны с Россией", - сказал Бреннан.

"Помню, когда учился в школе, хулиганы пытались запугивать и они продолжали давить, пока им немного не разобьешь нос. Я считал, что Путину реально надо было немножко пустить юшку из носа. Я думаю, что это заставило бы его отступить, потому что как и большинство хулиганов, он знает, что не может противостоять другим. Все это показуха. Его желание использовать тактику запугивания, я думаю, оно бы затормозило, или же он вообще бы отказался от этого, если бы получил отпор", - подчеркнул Бреннан.

В августе 2016 года, Бреннан впервые сообщил Обаме, что Путин приказал провести операцию по дестабилизации и дискредитации президентских выборов в США.