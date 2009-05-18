В ПР увидели, что Тимошенко надергала «моменты» из их программы

Фракция Партии регионов не будет поддерживать антикризисную программу правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы не хотели бы под ней подписываться, потому что там нет ни одного конкретного пункта, нет ни одной конкретной цифры, нет ни одного конкретного мероприятия», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ, добавив: «Там лозунги, а лозунгами из кризиса не выходят».

По его словам, можно понять представителей коалиции, которые они хотят принять программу, «чтобы защитить правительство».

По мнению А.ЕФРЕМОВА, если программа принимается для борьбы с кризисом, «то это должен быть совершенно другой документ, подготовлен более профессионально, чем тот, что есть сегодня».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что правительство «повыдергивало» из проекта соответствующей программы Партии регионов «некоторые моменты», но это не решает проблему выхода из кризиса.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Согласительного совета лидер фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО заявил, что фракция БЮТ настаивает на рассмотрении антикризисной программы в Верховной Раде на этой пленарной неделе.

По словам И.КИРИЛЕНКО, только фракция Партии регионов внесла около 120 поправок в эту программу, и «в большинстве учтены» эти поправки.

Он отметил, что сегодня еще семь комитетов парламента не рассмотрели проект этой программы.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН обратился к председателям этих семи комитетов парламента с просьбой рассмотреть программу, чтобы ее можно было внести в сессионный зал.