Российские хакеры пытались взломать почтовые ящики украинских политиков - АР

Российская хакерская группа Fancy Bear, кроме атак на почту Хиллари Клинтон пытались взломать ящики украинских политиков и российских оппозиционеров, сообщает Associated Press. Агентство заявляет, что получило доступ к списку целей российских хакеров.

Читайте такжеNYT узнала, какими инструментами хакеры атаковали УкраинуСреди украинских политиков это - президент Петр Порошенко и его сын Алексей, народный депутат Сергей Лещенко, министр внутренних дел Арсен Аваков и другие бывшие и нынешние министры. Всего - 545 аккаунтов.

Среди россиян - бизнесмен Михаил Ходорковский, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, оппозиционный лидер Алексей Навальный и еще более ста общественных активистов.

В целом под прицелом в США были 573 почтовых ящика - двух экс-госсекретарей - Джона Керри и Колина Пауэлла, бывшего Верховного главнокомандующего НАТО генерала армии ВВС США Филиппа Брэдли, одного из его предшественников генерала армии США Уэсли Кларка, рабочих для оборонных подрядчиков, таких как Boeing, Raytheon и Lockheed Martin, разведчиков, известных наблюдателей в России, особенно демократов.

В общем, в планах хакеров было взломать почтовые ящики Gmail почти 4,7 тыс. пользователей во всем мире - от представителя Папы Римского в Киеве до панк-группы Pussy Riot в Москве, а еще – в США, Грузии, Сирии и других странах.

Ранее в США обвинили Fancy Bear в хакерских атаках на Черногорию.

Еще ранее сообщалось, что серверы избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона атаковали хакеры, связанные с Главным разведывательным управлением РФ. Кроме того, в прошлом году серверы Демократической партии США атаковались хакерами, которых поддерживает Россия, чтобы повлиять на результаты выборов президента США.