Хакеры взломали протокол безопасности Wi-Fi‍ - СМИ

Сообщение о взломе широко распространенного международного стандарта безопасности Wi-Fi - протокол шифрования WPA2, сообщает Прайм со ссылкой на популярный интернет-ресурс Ars Technica.

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Издание со ссылкой на экспертов организации US-CERT пишет, что в WPA2 есть "несколько ключевых уязвимостей, связанных с управлением", которые в свою очередь "будут затронуты большинство или даже все операции с применением стандарта".

В результате такой уязвимости хакеры смогут перехватывать информацию, которую пользователи сети интернет передают посредством протокола Wi-Fi.

Отмечается, что некоторые маршрутизаторы в ближайшее время получат обновления, которые помогут решить проблему и обезопасят пользователей от злоумышленников.Тем не менее, многие пользователи этой технологии должны быть осведомлены о потенциальной угрозе и получить всю информацию об установке необходимых обновлениях.

Эксперты по кибербезопасности поясняют, что сотни миллионов как частных, так и публичных Wi-Fi-роутеров, стали уязвимы для взломщиков. Тем, кто заботится о безопасности своей информации, эксперты безопасности советуют использовать HTTPS-соединения для посещения различных сайтов и подключения к интернет-сервисам.