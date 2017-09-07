Связанные с РФ хакеры атаковали энергокомпании США и Европы - СМИ

Группа хакеров, которая предположительно связана с Россией на протяжении двух лет атаковала энергетические компании Европы и США. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на отчет американской компании Symantec.

Отмечается, что хакеры пытались проникнуть в компании и спровоцировать перебои в поставках электроэнергии.

Читайте такжеНа украинские компании готовятся новые кибератаки - СБУ

Как говорится в отчете, хакерская группа Dragonfly направила вредоносное программное обеспечение американским, швейцарским и турецким фирмам. Symantec не указывает, кто именно стоит за Dragonfly, но в ФБР ранее сообщали, что это российская разведка.

Как сообщал УНИАН ранее, украинский хакер под псевдонимом Profexer выступает свидетелем в деле о российское вмешательство в американские выборы. Имя хакера не разглашается. Известно лишь, что он разрабатывал различные программы и продавал их в так называемом "даркнете", теневом сегменте Интернета. Одну из его разработок хакеры и использовали, чтобы атаковать сайт американской партии. Мужчина сам пришел в полицию и предоставил все необходимые данные. Поэтому сейчас он является одним из основных свидетелей ФБР.