Эксперты об отставке Балоги

Глава секретариата президента (СП) Виктор Балога объявил о готовности уйти в отставку. Между тем эксперты не склонны расценивать этот шаг как разрыв отношений между президентом и главой его секретариата. Одной из причин ухода господина Балоги называют невозможность совмещения работы в СП с руководством избирательным штабом Виктора Ющенко на выборах президента, пишет "Коммерсантъ-Украина".

В субботу глава секретариата президента Виктор Балога сообщил интернет-изданию "Украинская правда", что подал президенту Виктору Ющенко заявление об отставке. "Еще месяц назад, задолго до начала моего отпуска, я написал президенту Виктору Ющенко заявление об отставке,– сказал господин Балога.– В заявлении я аргументировал свое решение. Теперь решение за президентом". Напомним, Виктор Балога был назначен главой СП указом президента 15 сентября 2006 года. Назвать причины своего ухода он отказался. На телефонные звонки господин Балога также не отвечал. Зато это охотно сделали его политические соратники. Правда, никто из них не согласился разговаривать с Ъ "под запись".

– Главная причина отставки Виктора Балоги – подготовка к выборам президента,– сказал высокопоставленный сотрудник СП.– Ющенко посчитал, что в этот раз Балога не может одновременно возглавлять секретариат и заниматься выборами. А Виктор Иванович по своей натуре не может быть главой секретариата президента и не контролировать избирательный штаб.

Как известно, в ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам 2007 года господину Балоге удавалось совмещать пост главы СП и должность руководителя штаба пропрезидентского блока "Наша Украина–Народная самооборона".

Между тем существует и другая версия ухода Виктора Балоги – якобы между ним и Виктором Ющенко возникли разногласия по поводу стратегии президентской избирательной кампании. "Балога – сторонник жесткого сценария – досрочных выборов парламента и президента, а также внесения изменений в Конституцию. Ющенко же придерживается консервативной модели, предполагающей проведение плановых президентских выборов",– сказал собеседник Ъ в окружении главы СП.

Следует отметить, что обсуждать возможную отставку Виктора Балоги в СП стали еще в начале минувшей недели, когда глава секретариата после окончания своего отпуска 12 мая не вышел на работу. Сотрудники СП также предположили, что уже сегодня Виктор Ющенко подпишет заявление: "На понедельник у президента запланировано несколько мероприятий с участием прессы, на которых вполне может быть объявлено об отставке главы секретариата".

Политологи обращают внимание на то, что информация о различиях во взглядах Виктора Балоги и Виктора Ющенко появляется не впервые. "Принципиальное отличие в том, что Балога впервые публично подтвердил сам факт своего заявления",– отмечает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его мнению, если президент удовлетворит заявление господина Балоги, это будет означать, что вопрос проведения досрочных парламентских выборов снимается с повестки дня. Впрочем, близкий к главе СП директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что разрыва отношений между президентом и главой СП ждать не стоит. "Если Виктор Балога и уйдет с поста главы СП, то все равно останется в команде Виктора Ющенко и, возможно, возглавит один из предвыборных штабов",– говорит он.