Партия регионов определилась насчет Луценко

Партия регионов убеждена, что Юрий ЛУЦЕНКО не достойный занимать должность в правительстве.

Об этом сказала заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН в эфире одного из телеканалов, комментируя скандал с министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО во Франкфуртском аэропорту, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Уже не имеет особого значения, освободят Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра за скандал в аэропорту Франкфурта-на–Майне или нет. После этого инцидента он уже лежащий полицейский. И если парламентская коалиция берет на себя пятно позора ЛУЦЕНКО, то это проблемы ее морали и перспективы», - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что «Партия регионов выразила свою позицию четко – такой человек не может быть в правительстве».