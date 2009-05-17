Ющенко сравнил трагедию Быковни с Бабьим Яром, Освенцимом и Соловками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в чествовании памяти жертв политических репрессий в Национальном заповеднике "Быковнянские могилы", где проходит традиционный День скорби.

Как передает корреспондент УНИАН, глава государства напомнил, что в Быковнянском лесу под Киевом похоронены десятки тысяч жертв коммунистического режима. Он сравнил Быковню с трагедией Бабьего Яра, с концлагерями Освенцим, Бухенвальд, с Соловками. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что прощения нет и не будет за это преступление.

В.ЮЩЕНКО отметил, что память о погибших должна быть сохранена. Он выразил глубокую благодарность всем институтам, которые помогают это сделать.

В частности, он выразил глубокую благодарность СБУ, которая только на протяжении последних лет установила свыше 14 тысяч фамилий людей, похороненных в Быковнянском лесу.

Он отметил, что Украина будет продолжать эту работу, передавать другим государствам данные об их погибших. Также В.ЮЩЕНКО сообщил, что завтра лидерам крымско-татарского народа будут переданы сведения о преступлениях сталинского режима против их народа.

Как сообщалось, в Быковнянском лесу находятся наибольшие массовые в Украине места захоронений жертв репрессий периода тоталитаризма. По предварительным данным, в 1937-1941 гг. там были уничтожены и тайно похоронены свыше 100 тысяч человек.

Быковнянские захоронения являются символом всех массовых захоронений в Украине жертв репрессий коммунистического режима.

Во второе воскресенье мая ежегодно сюда приезжают из разных областей Украины почтить память родных, репрессированных и похороненных не только на территории Украины, а также в России (в Сибири, на Соловках, Магадане и других местах, где находились концентрационные лагеря).