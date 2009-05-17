Герман: Тихонов должен извиниться перед Ахметовым

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что член фракции Партии регионов, народный депутат Виктор ТИХОНОВ должен извиниться перед своим однопартийцем Ринатом АХМЕТОВЫМ.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении А.ГЕРМАН.

«Каждый человек должен отвечать за свои слова. Оскорбление, которое В.ТИХОНОВ нанес Р.АХМЕТОВУ, несправедливое. Это оскорбление для всей партии. Поэтому В.ТИХОНОВ должен честно и по-мужски найти в себе мужество публично попросить прощение у Р.АХМЕТОВА», - считает А.ГЕРМАН.

Она также подчеркнула, что «члены Партии регионов, прошедшие очень суровые испытания в 2005 году, всегда черпали силы и мужество с примера Р.АХМЕТОВА, который во всех ситуациях вел себя очень достойно».

«Рядовые партийцы воспринимают оскорбление в адрес Р.АХМЕТОВА как оскорбление всей партии», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщалось, в одном из интервью В.ТИХОНОВ, в частности, выразил неудовлетворение тем, что Р.АХМЕТОВ пожелал украинскому правительству скорейшего выхода из кризиса, а также выразил неудовлетворение поведением Р.АХМЕТОВА в 2005 году, когда «премьер-министру ТИМОШЕНКО фирменную футболку «Шахтера» одевал».

В свою очередь Р.АХМЕТОВ подтвердил, что желает правительству Ю.ТИМОШЕНКО преодолеть кризис, поскольку хочет достойной работы, зарплаты и жизни украинцам.

«Что касается господина ТИХОНОВА, то если он желает, чтобы кризис победил Украину, пусть об этом публично скажет. Если кризис преодолеет Украину – это означает рост безработицы и бедность», – сказал Р.АХМЕТОВ.

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