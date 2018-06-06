Доны против лугов: финальный раунд?

Массированный информационный залп со стороны нескольких топ-представителей базовой „донецкой” ветки ПР по одному из лидеров луганских „регионалов” Виктору Тихонову стал очередным свидетельством непримиримой вражды между двумя соседними политическими кланами. И дело здесь, конечно, не в судьбе футбольной команды „Заря” из Луганска и даже не в том, кто из “регионалов” и как себя вел в неспокойном для этой силы 2005 году.

Кто надевал футболку на Тимошенко, а кто спасал собственную шкуру

Хотя формальным поводом для массированной „ответки” стали как раз высказывания Тихонова о якобы намерении Рината Ахметова приобрести луганскую „Зарю” и о своем недовольстве относительно поведения Ахметова в 2005 году (премьер-министру Тимошенко фирменную футболку „Шахтаря” надевал) и тем, что тот пожелал правительству как можно скорее преодолеть кризис.

Первым луганскому „нахалу” ответил в интервью одному из Интернет-сайтовдруг и соратник Рината Леонидовича Борис Колесников. Мол, такое впечатление, что Тихонов даже не знает, сколько футболистов выходит на поле: ведь двумя футбольными клубами у нас владеть нельзя. Тихонов и в самом деле искал в ВР спонсоров для „Зари”, подходил к „донецким”, в частности, к Игорю Гуменюку. Но лучше бы поискал помощи в Луганской области, где, цитирую „никогда не приветствовался местный бизнес, где правили чиновники, причем за последние десять лет украли столько, что содержать можно было бы не только „Зарю” – испанскую „Барселону”!” Прозрачный намек.

А футболку „Шахтера”, уточнил педантичный Колесников, Юля надевала не в 2005, а в 2004 году, когда еще не была премьер-министром.

Вторым гневный ответ Тихонову дал сам Ринат Леонидович на совместной пресс-конференции с самим Виктором Януковичем. Относительно возможной покупки злосчастной "Зари" обычно сдержанный и корректный Ахметов заявил, что это "бред сумасшедшего”, а его сердце навеки отдано донецкому "Шахтеру".

Он подтвердил, что желает правительству Тимошенко преодолеть кризис, поскольку хочет достойной работы, зарплаты и жизни для украинцев. "Что касается господина Тихонова, если он желает, чтобы кризис победил Украину, пусть об этом публично скажет. Если кризис одолеет Украину – это означает рост безработицы и бедность", – прибавил Ахметов.

Относительно своего поведения в 2005 году самый богатый бизнесмен Украины заявил: "Моя совесть чиста перед однопартийцами, а главное – перед собой". Ахметов напомнил о якобы сфальсифицированных против него делах, маски-шоу с БТРами, о „близком друге” Колесникове в тюрьме – все это свидетельствовало о том, что ни с кем тогда он не договаривался. В отличие от других.

По словам Ахметова, Тихонов тогда проходил по одному делу с ныне покойным Евгением Кушнаревым. Евгений Петрович 10 суток находился в камере, объявил голодовку. А Тихонов якобы не пробыл там и десяти секунд. Почему? "Ответ один: потому что у Кушнарева были совесть и достоинство. А Тихонов бежал быстрее гончей договаривался со всеми, чтобы спасти свою собственную кожу", – заявил Ахметов.

Через несколько часов высказывания Ахметова подхватил и развил заместитель председателя Партии регионов Андрей Клюев, отметив, что „абсолютно поддерживает своего коллегу”. И это довольно знаково, поскольку эксперты относят Андрея Петровича скорее к команде Януковича. Клюев не называл фамилии Тихонова, но из контекста было хорошо ясно, кого именно предлагает он „вычистить” из ПР: "В канун президентской гонки они (отдельные члены ПР) позволяют себе публичные высказывания, продиктованные политтехнологами конкурирующих партий и направленные на оскорбление лидеров Партии регионов, разрушения ее единства", – считает депутат. И для того, чтобы одержать победу на президентских и парламентских выборах, ПР нужно „очистити партийные ряды на всех уровнях” (читай – от подобных „засланных казачков”). В связи с этим Клюев предлагает немедленно собрать политсовет партии и принять соответствующие решения.

Вскоре после этого свое удивление „справедливостю и глубиной высказанных Ринатом Леонидовичем оценок действий отдельных наших однопартийцев” выразил Нестор Шуфрич. „Также невозможно не понять, и нужно категорически поддержать заявление Клюева о необходимости очищения нашей партии”, – заявил тезка Махно. Вне всякого сомнения, эскападно-шумный Шуфрич имеет незаурядную популярность в значительном сегменте электората „регионалов”, особенно на Юге и Востоке Украины. К его словам там прислушиваются.

Наконец, отозвался еще один „тяжелоатлет” ПР Николай Янович Азаров: нужно собрать политсовет и расставить все точки над „і”. Он приветствовал демократические дискуссии в партии, но напомнил: „Позиция Партии регионов, определенная программными целями и положениями, не может быть иной, кроме как конструктивная работа, нацеленная на скорейший выход нашей страны из кризиса и переход к высоким темпам развития”. То есть дал ясно понять, что „демократическая дискуссия” окончится закономерным наказанием тех, кто не разделяет эти конструктивные программные принципы.

Донецкие и луганские: история любви

Эта активная атака „донов” (независимо от деления на януковичей и ахметовских) против „лугов” в лице Виктора Тихонова ничуть не удивит тех, кто следит за историей непростых отношений между двумя якобы родственными донбассовскими кланами. „Луганские” всегда (и не без основания) считали, что „донецкие” относятся к ним как к младшеньким и беспомощным братикам и осуществляют масштабную экспансию в их ареал.

Эта экспансия нашла яркое выражение как в экономической, так и в политической плоскости. По свидетельствам прессы, например, группа СКМ Рината Ахметова контролирует «Краснодонуголь» (единственную в Луганской области компанию, которая добывает коксующийся уголь), Свердловский машиностроительный завод (производит горношахтное и другое оборудование), Луганскую ТЭС (главное предприятие города Счастье, который входит в состав Луганска), Луганский пивоваренный завод. По спискам ПР в облсовет прошел генеральный директор ОАО «Краснодонугля» Леонид Хлапенов. Своего человека в облсовете имеет и корпорация «Укрподшипник», которую связывают с братьями Клюевыми, – это директор фирмы «Укрподшипник-Восход» Юрий Сигитов.

Показательными были кадровые чистки, осуществленные в 2007 году „донецьким” министром углепрома Сергеем Тулубом в Луганской области. Сразу пять генеральных директоров холдинговых компаний «Луганскуголь», «Лисичанскуголь», «Донбасантрацит», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и глава дирекции «Луганскугольреструктуризации» захотели уволиться «по собственному желанию» – и все были заменены донецкими ставленниками.

Луганскую областную организацию ПР возглавлял раньше Владимир Ландик, генеральный директор ООО «Норд-Сервис» в Луганске, младший брат руководителя донецкой компании «Норд» Валентина Ландика. „Луганские” считали его „чужаком”. Не удивительно, что группа Ландика постоянно конфликтовала с группой коренных луганчан Ефремова и Тихонова.

Можно представить себе, как зашевелились от ужаса волосы на голове представителей луганской партийно-управленческой элиты, когда 30 марта 2007 года тогдашний глава правительства и главный „дон” Виктор Янукович заявил о возможности объединения Донецкой и Луганской областей. Для них это означало бы полный и бесславный конец.

„Луганские” упирались, не желая покорно сдавать свой регион мощным соседям. В конечном итоге, Александр Ефремов таки возглавил областную ячейку ПР, отодвинув Ландика-младшего на задний план. Были осуществлены попытки „отстроиться” от „донецких” в политическом плане по принципу „быть святее Папы и радикальнее Януковича”. Именно Ефремов, Тихонов и председатель Луганского облсовета Валерий Голенко стали инициаторами федералистского перформенса под условным названием „Северодонецк-2”, хотя центральное руководство ПР к этой идее отнеслось прохладно. Тот же Голенко на ХІ съезде ПР выступил с резкой критикой „соглашательской относительно Тимошенко” позиции группы Ахметова.

Параллельно „луганские” шантажируют „центр” возможностью переориентации на другие политические силы, если их интересы не будут учитываться. При этом, конечно, ссылаются на народ. Яркий пример: в одном из интервьюзаместитель Луганской облорганизации ПР Владимир Иванов выразил недовольство недостаточным представительством Луганщины в парламентской фракции партии. Мол, регион, который „дает миллион и больше голосов определенной политической силе, имеет право рассчитывать не на четыре своих представителя в парламенте Украины”. А дальше откровенный шантаж: ”Думаю, что эта проблема неминуемо возникнет, и поставят ее не политики, которые хотят быть в парламенте, а поставят люди. Если этот фактор не будет учтен, тогда не будет миллиона голосов. А будет то количество, которое есть сегодня на четырех представителей. Остальные отдадут другим партиям, где интересы луганчан будут представлены больше. Без учета этого фактора дальше строить политику партии, как в бизнес-проекте, невозможно. Это обречено на провал”.

Луганчане поговаривают, что часть местных “регионалов” сегодня тесно сотрудничает с Единым центром Виктора Балоги. Именно поэтому областную организацию ЕЦ возглавил экс-“регионал” Валентин Дзонь. По иронии судьбы, оплотом ЕЦ в Луганской области стал... Северодонецк.

Похоже, недавняя эскапада Виктора Тихонова стала последней каплей для „донецкого” руководства ПР. А поэтому в неравном противостоянии „донов” с „лугами” может очень скоро начаться последний раунд. С вполне прогнозируемым результатом. Вряд ли ограничатся просто „выносом” непосредственного „виновника” Виктора Тихонова. Чистки среди луганских „регионалов” могут оказаться довольно масштабными. Горе непокорным в регионе, который „доны” явно считают своим неоспоримым ареалом. „Пятую колонну” перед президентской гонкой они в тылу оставлять не будут.

На „луганские страдания” налагается противостояние между разными группировками внутри местных организаций ПР в других базовых для нее регионах – в Крыму, в Харькове, Днепропетровске. Такой раздор способен нанести незаурядный ущерб „бело-голубым” и поставить под сомнение их успех как на президентских, так и на парламентских выборах.

Николай Писарчук