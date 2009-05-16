Луценко просит регионалов не трогать его сына

Глава МВД Юрий Луценко заявил, что лично оплачивал операцию, которая была проведена его сыну.

Об этом он сказал в эфире Шустер Live.

Обращаясь к присутствующей в студии депутату-регионалу Анне Герман, которая заявляла, что операцию сыну Луценко Александру оплатил представитель Партии регионов, министр сказал: "Госпожа Анна Николаевна, я уже вам звонил и говорил: я прошу не распространять ложь о моем сыне. Якобы о том, что Партия регионов лечила моего сына".

"Я четыре с половиной часа просидел под операционной своего сына, которого вывезли с разрезанной шеей. Я помню каждое евро, которое я заплатил из своего кармана. Их было 4 тысячи, и, слава богу, я не нуждаюсь в финансовой поддержке никого", - цитирует Украинская правда.

"И просил бы вообще забыть про эту тему. Сын за моей спиной, а не наоборот...Не трогайте детей, я вас очень прошу", - подчеркнул Луценко.

"Я очень благодарен господину Андрею Клюеву, который порекомендовал мне клинику (где проводилась операция, но я категорически опровергаю финансирование с его стороны", - сказал он.