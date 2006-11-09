Матвиенко поставил Януковичу ”тройку” авансом

Председатель Украинской республиканской партии „Собор”, народный депутат Украины Анатолий МАТВИЕНКО оценил на “тройку” работу правительства Виктора ЯНУКОВИЧА за первые сто дней деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УРП “Собор”.

„Я не оценил деятельность Кабмина неудовлетворительно, поскольку очень надеюсь, что он будет работать лучше в будущем”, - заметил А.МАТВИЕНКО.

Достижением правительства в этот период лидер УРП “Собор” назвал сохранение относительной экономической стабильности. “Но необходимо отметить, что В.ЯНУКОВИЧУ во многом повезло. Если во время первой его каденции на должности премьер-министра наблюдалась благоприятная конъюнктура на мировом рынке на продукцию химической промышленности и металлургии (что позволило увеличить ВВП фактически без вмешательства правительства), то сегодня за счет уменьшения цены на нефть на 30-35% правительству удается удерживать стабильным рынок горюче-смазочных материалов”, - заметил народный депутат от „Нашей Украины”. Однако, по словам А.МАТВИЕНКО, при других обстоятельствах ситуация в отечественной экономике могла бы быть намного сложнее.

В то же время А.МАТВИЕНКО скептически относится к зачислению в перечень достижений нового правительства достижения договоренности о поставке в 2007 году природного газа по цене в 130 долларов за тысячу кубометров. „Возможно, это победа по сравнению с Беларусью, где цена 140 долларов, по сравнению с Грузией, где цена больше двухсот долларов. Но, по сравнению с предыдущей ценой в 95 долларов (и особенно, если вспомнить реакцию Партии регионов на „газовые” договоренности правительства ЕХАНУРОВА), то это, безусловно, поражение”, - сказал он.

Ключевым недостатком в роботе правительства А.МАТВИЕНКО считает то, что Кабмин не является украинским по своему духу „не работает на объединение обоих берегов Днепра”. „Кабмин, к сожалению, пока не осознал, что национальные интересы – высшая ценность, которыми нельзя поступаться ради каких-либо экономических преференций”, - утверждает лидер УРП „Собор”.