РФ в оккупированном Крыму активно вытесняет коренной народ полуострова - Джемилев

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявляет, что Российская Федерация в оккупированном Крыму активно осуществляет политику вытеснения коренного народа полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, касающемся проекта резолюции Генассамблеи ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

«В Крыму идут не только грубые нарушения прав человека, там попираются все нормы Женевской конвенции (от 12 августа 1949 года - УНИАН) о статусе оккупированных территорий. Идет вытеснение коренного народа... и заселение Крыма, как они выражаются, природными россиянами», - заявил Джемилев.

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«По официальным данным, в так называемой республике Крым сейчас завезено на территоррию Крыма около 250 тыс. так называемых ватников из Донбасса и Луганска и еще примерно столько же россиян с территории Российской Федерации, и одновременно идет вытеснение всего коренного народа, проукраински настроенного населения», - подчеркнул Джемилев.

По его словам, в Крыму в результате оккупации нанесен вред экологии. «Грунтовые воды опустились на 17 м и уже идет засоление земли. Для восставновления этой территоррии потребуются миллиарды и миллиарды долларов», - сказал уполномоченный президента.

«Поэтому мы сейчас рассчитываем на мобилизацию мирового сообщества с тем, чтобы эту страну-агрессора поставить в изоляцию и заставить ее считаться с международными нормами», - добавил Джемилев.