Спецпредставитель США Волкер встретится с Сурковым в ноябре - росСМИ

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер встретится с помощником Путина Владиславом Сурковым в первой половине ноября, пишут «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, стороны намерены обсудить российский проект резолюции ООН о размещении миротворческой миссии международной организации на Донбассе, а также реализацию Минских соглашений и работу минской контактной группы.

«Решение о встрече было принято после внепланового визита Волкера в Украину, состоявшегося 27 октября. Переговоры договорились провести на нейтральной территории», - говорится в сообщении.

В Госдепартаменте США заявили, что на данный момент не готовы анонсировать «поездку» Волкера.

Встречи Суркова и Волкера по Украине ранее проходили в Белграде (7 октября) и Минске (21 августа).

Как сообщал УНИАН ранее, Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу. Об этом специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

При этом он отметил, что сначала стороны должны договориться относительно мандата миссии, определиться с ее численностью и составом – именно об этом сейчас и идут переговоры.