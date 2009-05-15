Нардепы поигрались в «перетягивание плакатов»

Народные депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, которые входят в «Народную самооборону», пытались сорвать антилуценковске плакаты, размещенные в сессионном зале парламента. Однако депутаты из фракции Партии регионов помешали таким действиям.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности народный депутат Украины Юрий ГРЫМЧАК пытался сорвать с трибуны президиума плакат «МВД – не медвытрезвитель», но депутаты из фракции Партии регионов помешали ему это сделать.

В то же время один из депутатов из НС успел снять плакат «Юра, похмелись», но депутаты из фракции ПР снова вывесили его на трибуну.

При этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН всех призывал к спокойствию и к нормальной работе.