Заседание ВР откроют на 15 минут
11:17, 15 мая 2009Политика
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Договорились на Согласительном совете
|Игорь ШАРОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.
По его словам, участники Согласительного совета договорились о необходимости действовать по схеме, предложенной Комитетом ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Согласно решению комитета, парламенту предлагалось обратиться в Кабинет Министров с предложением рассмотреть вопрос о возможности отстранения Юрия ЛУЦЕНКО от выполнения полномочий министра внутренних дел на время проведения служебного расследования.
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