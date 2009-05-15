Заседание ВР откроют на 15 минут

На заседании Согласительного совета руководства парламента достигнута договоренность об открытии заседания Верховной Рады на 15 минут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

По его словам, участники Согласительного совета договорились о необходимости действовать по схеме, предложенной Комитетом ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Согласно решению комитета, парламенту предлагалось обратиться в Кабинет Министров с предложением рассмотреть вопрос о возможности отстранения Юрия ЛУЦЕНКО от выполнения полномочий министра внутренних дел на время проведения служебного расследования.