Чийгоз и Умеров вылетели в Стамбул на рейс в Украину - СМИ

Освобожденные из российского заключения заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз в 7.00 вылетели из аэропорта Анкары в Стамбул, где должны сделать пересадку на рейс, следующий в Киев. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Ориентировочно в 13.50 самолет должен приземлиться в Киеве.

Как сообщал УНИАН 11 сентября так называемый «верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии. Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории Крыма.

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27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

25 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, и они приедут в Украину.

Чубаров также заявил, что в процессе освобождения Умерова и Чийгоза были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.

Сегодня в 16.00 планируется встреча президента Украины Петра Порошенко с Умеровым и Чийгозом в Администрации главы государства.