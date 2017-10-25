Джемилев ожидает, что Умеров и Чийгоз завтра прибудут в Киев

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев ожидает, что завтра, 26 октября, заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые были незаконно осуждены в оккупированном Крыму и выданы Турции, прибудут в Киев.

Об этом Джемилев заявил в эфире «5 канала». «Я думаю, они уже будут завтра в Киеве. Завтра у них ожидается встреча или с Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - УНИАН), или с премьер-министром (Турции - УНИАН), а затем они хотят приехать сюда (в Киев - УНИАН). Им предлагали медосмотр, лечение, но они хотят скорее сюда», - сказал Джемилев.

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Как сообщал УНИАН, в течение сентября в оккупированном Россией Крыму по результатам несправедливых судебных процессов, были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком 3 года, а также запретил заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.

9 октября президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по координации действий в защите прав и свобод граждан Украины в оккупированном Крыму.

Сегодня, 25 октября, Чубаров сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, а дальше они должны отправиться в Украину. По его словам, в процессе их освобождения были задействованы президент Украины, лидеры других стран, Меджлис и адвокаты.