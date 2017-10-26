Украина и ЕС примут в 2018 году новую Повестку дня ассоциации

14:51, 26 октября 2017
Политика
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В настоящее время готовится пересмотр Повестки дня ассоциации, которая определяет план реформ для выполнения Соглашения об ассоциации.

УНИАН

Евросоюз готовится к пересмотру документов, определяющих план реформ в странах-партнерах, включая Украину. Об этом заявил в выступлении на Форуме гражданского общества СхП Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении, сообщает ЕвроПравда.

Читайте такжеВ ЕС назвали четыре основные условия для эффективного внедрения Соглашения об ассоциации По словам комиссара, сейчас готовится пересмотр Повестки дня ассоциации (ПДА) – двустороннего документа, который определяет план реформ для выполнения Соглашения об ассоциации – для Украины, Грузии и Молдовы.

Хан ожидает, что в ближайшее время будет одобрена ПДА для Грузии и Молдовы. В этих странах действуют трехлетние планы, действие которых истекает в 2017 году.

Последняя ПДА для Украины была одобрена Советом ассоциации в марте 2015 года. "В 2018 году состоится пересмотр Повестки дня ассоциации Украина-ЕС", - заявил еврокомиссар.

Сейчас Украина проводит выполнение европейских реформ по внутренним планам, утвержденным на базе Соглашения об ассоциации. 25 октября был одобрен обновленный внутренний план.

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Новость в сюжете: Ассоциация с ЕС
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