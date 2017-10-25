Челобитная Путину: Геращенко рассказала о предпосылках освобождения Умерова и Чийгоза, которые выставляла ФСБ

Заместители председателя Меджлиса Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которые были незаконно осуждены в оккупированном Крыму и выданы Турции, не просили о помиловании у президента России Владимира Путина.

Об этом сообщила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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«Одной из предпосылок освобождения ФСБ выставляло, чтобы Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз написали прошение о помиловании Путину. Мустафа Джемилев в отчаянии в Страсбурге, во время визита президента Порошенко и разговора с ним сказал, что этого никогда не будет», - отметила она.

Геращенко отметила, что Украина гордится Чийгозом и Умеровым, «они действительно несокрушимы».

«И все эти долгие дни украинская и турецкая дипломатии делали все, чтобы не было никаких предпосылок о челобитной, потому что эти герои никогда ничего подобного Путину не писали бы», - резюмировала первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, самолет с Умеровым и Чийгозом, которые были незаконно осуждены оккупантами в Крыму, уже приземлился в Анкаре. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко написал в Facebook, что по поручению главы государства их будет встречать посол Украины и способствовать их пребыванию в Турции.

Перед этим Чубаров в комментарии УНИАН сообщил, что Умерова и Чийгоза выдали Турции, а дальше они должны отправиться в Украину.

*** 9 октября президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом по координации действий в защите прав и свобод граждан Украины в оккупированном Крыму.

В течение сентября в оккупированном Крыму по результатам несправедливых судебных процессов были вынесены приговоры трем политическим и общественным деятелям за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

11 сентября так называемый «Верховный суд Крыма» осудил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза к 8 годам заключения в колонии.

22 сентября так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил украинскому журналисту Николаю Семене наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком 3 года с запретом заниматься публичной деятельностью.

27 сентября так называемый «Симферопольский районный суд» признал Умерова виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России и приговорил к двум годам колонии-поселения. Также Умерову на два года запретили заниматься общественной деятельностью.