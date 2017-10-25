"Вот так он снова соврал": блогер заявил, что Саакашвили не ночевал в палатке под Радой (видео)

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили не ночевал с митингующими в палатке. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Мирослав Олешко.

По его словам, вечером Саакашвили находился ради фото в палатке 20 на территории Мариинского парка.

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"Но ночевать он пошел в холл отеля "Киев", вместе с ним два личных охранника. В номер отеля его не пустили, так как потребовали документы, а он отказался их предоставить", - рассказал Олешко.

Отмечается, что в 7 утра к нему приехал телеканал NewsOne. Тогда Саакашвили вышел на улицу и заявил, что ночевал в палаточном городке вместе с активистами.

"Вот так он снова соврал. Артист!", - добавил блогер.

Ранее экс-президент Грузии, лидер "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой.

"Я хочу просить защиты в моих рядах, в рядах киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня", - отметил он.