Под Радой не бойцы батальона "Донбасс", а "титушки" Семенченко - полковник ВСУ

Полковник Вооруженных сил Украины Вячеслав Власенко заявил, что под Верховной Радой находятся проплаченные лица, в том числе с десяток бывших бойцов батальона "Донбасс".

Об этом командир батальона ВСУ "Донбасс-Украина", известный по позывным "Филин", заявил на пресс-конференции в Киеве, передает "Украинская правда".

"Никакой это не батальон "Донбасс". Это "титушки", которые носят такие же "соколы" и используют в своих интересах", – заявил Власенко.

Он призвал власти запретить использовать атрибуты и шеврон батальона "Донбасс" для персональных целей. По словам полковника, этим занимается народный депутат Семен Семенченко.

"Люди, которые никакого отношения не имеют к батальону "Донбасс", сейчас носят эти шевроны и это отличие. Это "титушки", которые используются для решения бизнес-вопросов, бандитских вопросов и так далее. Я имею в виду тех людей, которые сейчас находятся под Верховной Радой", – возмутился Власенко.

По его словам, это люди без совести, которые стремятся к обогащению и власти.

Читайте такжеПорошенко и Аваков поскандалили из-за палаток под Радой - СМИ

"Начиная с 2014 года, "ряженые" принимают участие в акциях, которые расшатывают страну политически и экономически. Все это в условиях боевых действий. Это только на пользу страны-агрессора Российской Федерации", – сказал полковник ВСУ

"Во главе с депутатом Семеном Семенченко они участвовали в "акциях" по борьбе с янтарным бизнесом – на самом деле оказалось, что они хотят забрать себе кусок этого бизнеса. Были акции якобы защиты аграриев – на самом деле, это делалось за деньги одной стороны конфликта. Акции, которые проводились на крымском перешейке под девизом освобождения Крыма, – на самом деле, это был обычный пиар", – добавил он.

"Сегодня мы этих людей видим под Верховной Радой. Они пытались показать нам это как третий Майдан. Мне очень неприятно, что эта акция вообще может сравниваться с Майданом. На Майданы люди поднимались по собственной воле, они шли бороться за свое право нормально жить в Украине", – отметил Власенко.

"А когда проплаченные "титушки", которые зарабатывают по 8 тысяч гривен плюс дополнительные условия пребывания там, находятся в палатках – мне это понять трудно", – заявил полковник.

По его словам, у Верховной Рады находится немного людей – и "все они проплаченные".

"Я согласен, там находятся около 10 бойцов батальона "Донбасс", которые когда-то участвовали в боевых действиях. Я их не осуждаю. Очень трудно противодействовать Семенченко, потому что очень красиво он умеет говорить и перетягивать на свою сторону. Но время все расставляет на свои места – и эти люди со временем разберутся, кто есть кто. Те же, кто находится там за деньги, – мне стыдно, что они украинцы, что в такое нелегкое для Украины время они пытаются расшатывать ситуацию", – сказал Власенко.

На фоне того, что народ сплотился, сказал он, "есть силы во главе с Семенченко, которые пытаются расшатывать и работать на врага". По словам Власенко, эти люди – "провокаторы".

Он напомнил, что "Донбасс" создали весной 2014 года для борьбы за "донецкую землю", впоследствии батальон получил государственный статус в Национальной гвардии – и его продолжением теперь является 46-й батальон спецназначения ВСУ "Донбасс – Украина".