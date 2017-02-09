Глава Нацполиции не ожидает коренного перелома в борьбе с преступностью в 2017 году

Об этом он сказал в программе "Левый берег с Соней Кошкиной".

"Я хотел бы быть оптимистом в этом вопросе, но я реалист. Социальная ситуация в стране такая, что я не уверен, что в 2017-м будет коренной перелом в борьбе с преступностью", - заявил он.

Князев пояснил: чтобы понизить уровень преступности, нужно изменить ситуацию в стране.

"Экономика растет не так быстро, а реформы продолжаются. Отбывшие наказание или получившие условное наказание не выстроились в очередь на биржу труда. Мы говорим про уличную преступность: гопники, воры, домушники, карманники... Согласно изменениям криминально-процессуального кодекса, при имущественных преступлениях мы не арестовываем предварительно. И теперь мы должны проявить законодательную инициативу, показать Верховной Раде, где проблема", - добавил Князев.

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Глава Нацполиции также констатировал увеличение количества правонарушений с использованием или угрозой применения оружия. А относительно свободного владения огнестрельным оружием Князев заявил, что считает "правом Верховной Рады выслушать мнение граждан по этому вопросу".

"Я констатирую увеличение количества правонарушений с использованием или угрозой применения оружия. И в этом контексте играет роль незаконное оружие. У нас идет война, и поэтому такие глобальные изменения я бы не рисковал внедрять. Давайте сначала закончим войну, общество остынет, кипяток осядет и тогда примем решение", - сказал Сергей Князев. При этом он акцентировал внимание на необходимости ужесточить наказание за незаконный оборот оружия.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины назначил главой Национальной полиции Сергея Князева. Кандидатуру Князева по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова внес премьер-министр Владимир Гройсман.