Порошенко получил бы максимальную поддержку на возможных выборах президента - Socis

На возможных выборах президента за Петра Порошенко проголосовали бы 16,9% из тех, кто планирует принимать участие в выборах и определился со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного 5-11 октября Центром SOCIS, передает РБК-Украина.

За Святослава Вакарчука проголосовало бы 14,8%, а лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко готовы голосовать 13,5% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 9,5%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 9,3%, лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича - 8,7%, лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко - 8,6%, лидера партии "Самопомич" Андрея Садового - 5,3% Лидер "Свободы" Олег Тягнибок, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко, депутат Надежда Савченко, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк набирают менее 3% голосов.

Метод сбора первичной социологической информации — стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по выборке, которая репрезентует взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет) и тип поселения (город/село); Всего было опрошено 2000 респондентов. Средняя продолжительность одного интервью составила 17 минут.