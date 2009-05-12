В БЮТ передумали переписывать Конституцию?

Воспользоваться политической конъюнктурой и изменить Конституцию, чтобы остаться у власти, неприменимо для Украины, заявляет председатель парламентского Комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщает пресс-служба комитета, по ее словам, «приватизировать власть, принять какие-то монопольные решения не удастся. Это возможно в более консервативных странах с жесткой вертикалью управления, где дали свисток и все по команде его выполнили. У нас ответственность людей, их интерес к политике находятся на совершенно другом уровне».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что в ситуации, когда по этому поводу не будет единодушной позиции востока, запада и центра Украины, когда свои позиции по этому поводу не согласовывают разные политические силы, находящиеся за пределами Верховной Рады, не будет и результата.

«Для того, чтобы начать говорить о моделях изменений в Конституцию, они все должны быть доступны и понятны людям. Нужно подготовить несколько их вариантов. БЮТ подготовит свой вариант, Партия регионов – свой, если у ЛИТВИНА есть свои позиции, пусть их предлагает, но в результате должна быть создана конституционная комиссия, которая их все рассмотрит и даст свой вывод», - считает депутат.