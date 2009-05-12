Платежеспособность Нафтогаза зависит от... внешних источников

Финансово-хозяйственная деятельность НАК «Нафтогаз Украины» носит закрытый, непрозрачный характер.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины, которая провела аудит НАК «Нафтогаз Украины» относительно использования бюджетных средств и обеспечения полноты поступлений в государственный бюджет Украины от добычи, транспортировки и реализации природного газа.

«Финансово-хозяйственная деятельность НАК «Нафтогаз Украины» носит закрытый, непрозрачный характер. Информация о ее финансовом состоянии и внешнеэкономических связях противоречива. Платежеспособность компании зависит от внешних финансовых источников, а финансовая стойкость, рентабельность и темпы экономического роста компании низкие. К тому же, из года в год увеличивается задолженность потребителей за использованный природный газ», – сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что государственный управляющий компании – Министерство топлива и энергетики Украины фактически отстранилось от контроля со стороны государства за деятельностью НАК «Нафтогаз Украины». При бесконтрольности Минтопэнерго на протяжении 2006-2008 годов финансовые планы НАК «Нафтогаз Украины» ежегодно утверждались со значительным опозданием. При этом финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2009 год не сбалансирован и предусматривает поступление значительных объемов бюджетных средств – 7,7 млрд. грн., тогда как государственным бюджетом на 2009 год утверждена компенсация в сумме лишь 1,6 млрд. грн. Фактически в плане уже заложен дефицит на уровне 6,1 млрд. грн. К тому же, финансовый план утвержден при отсутствии распределения (баланса) газа по Украине на 2009 год.

Счетная палата отмечает, что годовые бухгалтерские балансы и финансовые отчеты также не утверждались министерством. К настоящим финансовым документам не допущена собственная ревизионная комиссия правления НАК «Нафтогаз Украины». Такие действия привели к использованию с нарушениями действующего законодательства почти 6 млрд. грн., полученных как прибыль по результатам деятельности. Стремительно выросли непроизводственные затраты, а резерв сомнительных долгов компании за последние два года увеличился почти в 15 раз.

«При сложном финансовом состоянии компании миллионы гривен идут на благотворительность, спонсорство, другие непроизводственные расходы», – отмечено в сообщении. При этом в нем подчеркивается, что в 2006-2008 годах компания вообще не перечисляла в государственный бюджет дивиденды. С учетом подконтрольных компании структур в государственный бюджет не поступило данных платежей на сумму 3,7 млрд. грн. В то же время компания получила за указанный период от собственных инвестиций дивидендов на сумму свыше 1 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.