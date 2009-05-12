Регионалы разругались с коммунистами из-за Луценко?

Лидеры фракций завтра продолжат консультации, касающиеся разблокирования работы Верховной Рады и рассмотрения вопроса о возможной отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

По его словам, консультации начнутся завтра в 9.30.

Как сказал И.КИРИЛЕНКО, сегодня не удалось найти компромисс, поскольку каждая из сторон остается на своей позиции.

В частности, по словам И.КИРИЛЕНКО, фракция Партии регионов настаивает на том, чтобы уволить Ю.ЛУЦЕНКО без получения каких-либо доказательств инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне. При этом, по его словам, есть требование, чтобы за этот вопрос проголосовали минимум 400 народных депутатов.

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что во время консультаций даже возник спор между фракцией Партии регионов и фракцией КПУ, поскольку последние считают унижением Украины голосовать за отставку министра без каких-либо доказательств.

При этом заверил И.КИРИЛЕНКО, фракция БЮТ без доказательств не будет голосовать за отставку министра внутренних дел. Он напомнил, что МИД обращался к немецкой стороне, однако никакой реакции, которая бы подтверждала, что данный инцидент был, так и не последовало.

Лидер фракции БЮТ также заверил, что коалиция не допустит того, чтобы работа Верховной Рады не началась в течение 30 дней. «Мы до 29-го дня можем дотерпеть, а на 29-й день мы откроем заседание», - сказал И.КИРИЛЕНКО.