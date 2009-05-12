Кучма о себе и Тимошенко-президенте: я уже свое отбоялся

Экс-президент Украины Леонид КУЧМА считает преждевременным говорить об очевидности победы премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

Такое мнение Л.КУЧМА высказал в интервью журналу «Фокус», отвечая на вопрос: «Леонид КРАВЧУК, большой сторонник премьера, на днях сказал, что ТИМОШЕНКО, если будет второй тур, точно победит. Вам ее победа также кажется очевидной?».

«Нет, не кажется. Ведь ЯНУКОВИЧ тоже был премьер-министром», - ответил Л.КУЧМА.

Между тем, экс-президент отметил, что при президентстве Ю.ТИМОШЕНКО ему нечего бояться. «Чего мне бояться? Я уже свое отбоялся. Я много раз был в критических ситуациях, когда речь шла буквально о жизни и смерти. Знаете, во время пуска ракет возникали разные ситуации», - пояснил он.

Л.КУЧМА не готов комментировать возможное возвращение экс-главы своей администрации Виктора МЕДВЕДЧУКА в большую политику в связи с появившейся информацией о его сотрудничестве с Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, они редко встречаются. «Скажу так: у него своя жизнь, у меня своя», - отметил экс-президент.

«Могу в сотый раз повторить, что Виктор МЕДВЕДЧУК - сильный менеджер. Но обсуждать его возможное место в политике, как и его отношения с нынешними главными действующими лицами, не моя задача. Если он решил сотрудничать с ТИМОШЕНКО, он имеет на это полное право», - подчеркнул Л.КУЧМА.