Порошенко поблагодарил полицейских, которые нашли похищенного в Киеве младенца

Президент Петр Порошенко выразил благодарность полицейским, которые нашли похищенного вчера в столице младенца. Об этом президент Петр Порошенко написал в Twitter.

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«Спасибо полиции, которая нашла младенца, похищенного на Оболони в Киеве. Это то известие, которого ждали все мы и особенно родители ребенка», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. Сегодня полицейские задержали женщину. Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что младенца похитили супруги, потерявшие собственного ребенка.