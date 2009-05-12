Рейтинг стран счастья по версии Forbes

Рейтинг стран счастья по версии журнала Forbes возглавили Дания, Финляндия и Голландия.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Рейтинг удовлетворения жизнью у датчан оказался самым высоким в мире - 90,1, а взгляд на будущее еще более оптимистичным - 92,3. У этой небольшой европейской нации есть все основания для ощущения удовлетворенности - валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения составляет 68 тыс. 362 доллара при уровне безработицы в 2%.

В первую тройку стран, «где жить хорошо», также вошли Финляндия и Голландия. Россия, в списке издания, не вошла в ТОП-10.

Forbes полагает, что наибольшее ощущение удовлетворенностью жизнью испытывают граждане в странах с демократическими и экономическими свободами и высоким уровнем жизни.

Впрочем, не в деньгах счастье, подтверждают норвежцы. При валовом внутреннем продукте в размере 98 тыс. 822 доллара на душу или почти вдвое больше, чем у довольных финнов, и низкой безработице (2,6%), индекс удовлетворения жизненными реалиями здесь заметно ниже - 76,5.

В итоге самое зажиточное население Европы в рейтинге счастья оказалось лишь на 9-м месте.

В «десятку счастья» также попали Ирландия, Швеция, Швейцария, Канада, Новая Зеландия и Бельгия.

Forbes назвал и страну, где люди себя чувствуют наименее счастливыми, - это Китай. Рейтинг ощущения счастья здесь составил всего лишь 14,8, что немудрено - рабочая неделя граждан Китая составляет 47 часов, что намного выше среднего показателя при ВВП на душу населения в размере всего лишь 3 тыс. 600 долларов в год.

Рейтинг счастья составляется на основе статистических данных международных организаций и опроса, проведенного Gallup World Poll в 140 странах мира.