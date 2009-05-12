Луценко говорит, что защищал сына и делегацию

Юрий ЛУЦЕНКО подтверждает намерение уйти в отставку с должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Ю.ЛУЦЕНКО объясняет тем, что в отношении него началась необоснованная искусственная кампания по дискредитации, имеющая “исключительно украинский политический характер”.

“Я не исключаю, что это была заранее спланированная информация, чтобы использовать любую мою ошибку, даже за рубежом, отдельными политическими силами... ввиду того, что эта грязная кампания в отношении меня и сына продолжается... я обратился к премьер-министру и председателю ВР (с соответствующим письмом)”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил убеждение, что стал жертвой “бытовой ситуации, которая, к сожалению, возникла и была использована во внутриполитической кухне...”.

Вместе с тем, рассказывая о событиях 4 мая в аэропорту немецкого города Франкфурт-на-Майне, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что когда он с сыном подошли к стойке регистрации пассажиров, работница аэропорта отказалась проводить их регистрацию, поскольку ей показалось, что они оба были пьяны.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, он предложил пройти соответствующие обследования, но она отказала ему. Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО предложил работнице представиться для последующего предъявления иска к ней, поскольку, по его мнению, имел на это право. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, в ответ работница аэропорта сказала, что здесь у него нет никаких прав.

Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что спустя некоторое время подошли сотрудники полиции и начали грубо обращаться с членами делегации. Он заверил, что всячески пытался уладить конфликт.

В какой-то момент один из полицейских схватил его сына сзади за шею, и Ю.ЛУЦЕНКО, “как отец, был вынужден его защищать”, в том числе ввиду того, что недавно его сыну была сделана операция именно на этой части тела.

“Я действовал как глава делегации, и защищал интересы делегации, кроме того, я защищал, как отец, своего сына”, - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр сообщил, что когда его вместе с сыном доставили в отделение полиции, он снова предложил сдать анализы на наличие в крови алкоголя, но и здесь ему отказали.

Через некоторое время после начала инцидента в аэропорт прибыли представитель МВД Украины в ФРГ и сотрудник украинского посольства, а также руководитель региона, к которому принадлежит город Франкфурт-на-Майне. При этом Ю.ЛУЦЕНКО, обращаясь к представителю немецкой власти, предложил, чтобы немецкая сторона принесла им свои извинения, или он обратится в суд. В результате представители немецкой власти и полиции извинились перед ним и сыном.

Впрочем, заметил Ю.ЛУЦЕНКО, немецкая газета Bild, которая первой начала “раскручивать” этот инцидент, не написала об этом.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО считает, что заявления Секретариата Президента и оппозиции по этому поводу доводят ситуацию до абсурда и, очевидно, направлены на дестабилизацию МВД.