Мороз считает, что Ющенко не хватит духа

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не рискнет ветировать закон о госбюджете на 2007 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совещания-семинара с участием председателей Верховной Рады АРК, областных, Киевского и Севастопольского городских советов.

По словам А.МОРОЗА, это связано с тем, что все предложения Президента, которые были высказаны к принятию бюджета в первом чтении, уже учтены. А.МОРОЗ считает, что «этот шаг (Президента) будет еще одной демонстрацией стабильности в действиях власти». Он убежден, что «бюджет будет принят своевременно».

А.МОРОЗ также отметил, что впервые между парламентом и правительством действует новая система взаимоотношений. По его словам, чиновников и парламентариев «не нужно приглашать, не нужно убеждать». «И парламент, и правительство работают над бюджетом так, как нужно, потому что правительство и парламент сегодня не оппоненты, а они взаимно зависимые структуры власти», - подчеркнул председатель ВР. По словам А.МОРОЗА, это является принципиально важным вопросом. Он отметил, что этот проект бюджета не является идеальным, поскольку «идеальных бюджетов не бывает». В то же время А.МОРОЗ заметил, что он совершеннее и лучше, чем проекты бюджетов на 2005, 2006 годы. По его мнению, критику бюджета нужно воспринимать спокойно. «Поэтому спекуляции на этот счет нужно просто пережить», - отметил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект государственного бюджета на 2007 год.

6 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к Кабинету министров с просьбой доработать государственный бюджет на 2007 год с учетом ряда предложений главы государства. В противном случае он будет вынужден применить право вето к закону о бюджете.

31 октября парламент принял проект госбюджета на 2007 год в первом чтении.

1 ноября Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что готов ветировать закон о государственном бюджете на 2007 год, если им будут изменяться налоговые законы.