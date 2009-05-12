Суд разрешил арестовать заместителя главы СБУ

09:28, 12 мая 2009
Политика
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Информация "Украинской правды"

Печерский районный суд в городе Киеве выдал санкцию на задержание заместителя главы Службы безопасности Украины Тиберия Дурдинца.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, другим постановлением Печерский суд разрешил провести обыски в служебном кабинете Дурдинца и его помещении в Ужгороде.

По словам источника, постановления были приняты по представлению Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела по факту невыполнения судебного решения, возбуждения незаконных уголовных дел и незаконного назначения Дурдинца на должность заместителя главы СБУ.

По информации издания, представление Генпрокуратуры инициировано главным следственным управлением ГПУ, которым руководит заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.

 

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