Суд разрешил арестовать заместителя главы СБУ
Информация "Украинской правды"
Печерский районный суд в городе Киеве выдал санкцию на задержание заместителя главы Службы безопасности Украины Тиберия Дурдинца.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в Министерстве внутренних дел.
Кроме того, другим постановлением Печерский суд разрешил провести обыски в служебном кабинете Дурдинца и его помещении в Ужгороде.
По словам источника, постановления были приняты по представлению Генеральной прокуратуры в рамках расследования уголовного дела по факту невыполнения судебного решения, возбуждения незаконных уголовных дел и незаконного назначения Дурдинца на должность заместителя главы СБУ.
По информации издания, представление Генпрокуратуры инициировано главным следственным управлением ГПУ, которым руководит заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин.