Адвокат Розенблата рассказал подробности снятия с самолета его подзащитного

Адвокат народного депутата Борислава Розенблата рассказал подробности снятия с самолета его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро.

Адвокат Алексей Шевчук написал в Facebook: «Сегодня народного депутата Борислава Розенблатта сняли с рейса в «Жулянах». Без какого-либо решения суда провели незаконный обыск и изъяли паспорта и телефон. Сейчас его не выпускают из аэропорта. Кроме того, Розенблат сообщил НАБУ о том, что едет на три дня в Германию по состоянию здоровья, добавил копии билетов в обе стороны, хотя и не был обязан это делать, поскольку срок действия обязанностей уже истек. Кроме того Розенблату были возвращены его паспорта и снято браслет».

Как сообщал УНИАН, по информации СМИ, сегодня, 19 октября, в 11.00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом якобы при себе Розенблат имел золото и бриллианты.

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Сам Розенблат написал в Facebook, что еще три дня тому назад предупредил Национальное антикоррупционное бюро Украины о намерении выехать за границу. «Лично сообщил НАБУ о том, что планирую на 3 дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь пока отсутствуют какие-либо запреты относительно моего передвижения. Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки. Произвол продолжается», - подчеркнул Розенблат.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян подтвердил задержание Розенблата в аэропорту «Киев» сотрудниками НАБУ.