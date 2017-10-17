Россия и Венгрия хотят не допустить вступления в силу закона об образования в Украине

Россия и Венгрия намерены не допустить вступления в силу закона об образования в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером.

Матвиенко поблагодарила венгерскую сторону за поддержку работы по популяризации русского языка и культуры.

Они коснулись ситуации вокруг принятого в Украине закона об образовании, заявив, что его "дискриминационные нормы" не предусматривают "возможности для представителей этнических меньшинств получать образование на родном языке".

"Мы будем действовать, чтобы понудить Украину убрать из закона все дискриминационные меры. Мы не можем допустить, чтобы он вступил в действие" - сказала Матвиенко.

"Закон нарушает базовые принципы международного права, - заявила она и напомнила, что Совет федерации единогласно принял заявление в связи с "ущемлением прав русскоязычных граждан, людей других национальностей" в Украине.

"Мы не можем не обращать внимания на этот закон. Он грубейшим образом нарушает европейские конвенции в области прав национальных меньшинств, их языков и культуры. В Украине проживают миллионы русскоязычных соотечественников. С принятием закона об образовании политика вытеснения русского языка и вовсе обретает "законные" формы", - утверждает Матвиенко.

В свою очередь, Кевер отметил важную роль России в европейских делах и высказался за необходимость налаживания отношений между РФ и Евросоюзом.

"Сегодня разрешить актуальные мировые проблемы, конфликты без участия России невозможно", - уверен он.

По словам Кевера, Венгрии в лице Украины нужен "стабильный и уравновешенный сосед".

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"Закон об образовании показывает, что, к сожалению, сегодня эта страна нестабильна. Вопрос затрагивает нас в не меньшей степени, чем Россию. В Украине проживает 170 тыс. венгров. Этот закон делает невозможным обучение детей на венгерском языке. Мы не нашли ни одной здравой причины принятия данного документа, кроме желания усилить напряжение внутри Украины", - сказал он.

По его словам, если Киев не поменяет позицию, Украина рискует потерять важного партнёра и союзника в лице Венгрии.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", языковые положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новый закон вводит 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в частности, с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил ст. 7 закона на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключение по закону будет готово к декабрю.

12 октября в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств.