Рада начала рассмотрение медицинской реформы во втором чтении (видео)
При этом Парубий уже надеется, что в четверг ВР сможет перейти к рассмотрению двух законопроектов относительно отмены депутатской неприкосновенности.
Верховная Рада Украины начала рассмотрение во втором чтении правительственного проекта закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств (№6327).
Как передает корреспондент УНИАН, к законопроекту ко второму чтению поступило 893 поправки.
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Перед началом рассмотрения законопроекта председатель ВР Андрей Парубий выразил надежду, что парламенту удастся рассмотреть все поправки к четвергу, 19 октября, а уже в четверг перейти к рассмотрению двух законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности и законопроектов, касающихся избирательной реформы.
Как сообщал УНИАН ранее, сегодня перед заседанием Верховной Рады.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун встретится с народными депутатами Украины по поводу медицинской реформы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента. Он отметил, что встреча пройдет с 12.00 до 13.00 (сегодняшнее заседание парламента начинается в 13.00 — УНИАН).