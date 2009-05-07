Топ-десятка законотворческих нелепостей апреля

Еженедельник «Комментарии» определил топ-десятку законотворческих нелепостей апреля.

По версии издания, первое место занял проект постановления «О недопущении вмешательства и давления дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств, представительствами международных и иностранных организаций, в частности со стороны Всемирного банка, на Верховную Раду Украины, Кабинет министров Украины, другие центральные органы государственной власти», предложенный лидерами коммунистов Петром СИМОНЕНКО и Адамом МАРТЫНЮКОМ.

В одном из пунктов постановления его авторы предлагают «Министерству иностранных дел Украины в случае дальнейшего вмешательства, а также давления дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств, представительствами международных и иностранных организаций принять соответствующие меры по прекращению дипломатических и других отношений с этими органами». До расторжения дипломатических отношений не со страной, а с ее посольством коммунисты не додумывались даже во времена СССР, отмечает издание.

Второе место занял законопроект бютовца Юрия ГНАТКЕВИЧА о проведении выборов народных депутатов в два тура. В первом туре граждане будут выбирать между партиями и блоками, зная лишь их первые семерки кандидатов. А остальные депутаты, которые будут представлять в парламенте партии и блоки, преодолевшие 3% барьер, будут избираться во втором туре. После официального объявления результатов первого тура партийные организации в каждом регионе должны провести партийные конференции, на которых путем тайного рейтингового голосования будут определены списки кандидатов в депутаты, которые будут принимать участие во втором туре.

Каждому вакантному мандату будет отвечать список, который будет насчитывать от трех до семи кандидатов. Совокупность этих списков и будет бюллетенем во втором туре выборов; при этом борьба будет происходить не между представителями разных партий и блоков, а отдельно между кандидатами от каждой политической силы. Лучшего способа расколоть региональные партийные организации выдумать невозможно, пишут «Комментарии».

Третье место занял документ, поданный еще одним представителем БЮТ Сергеем ПОДГОРНЫМ. Его законопроект называется «относительно открытости избирательных списков кандидатов в народные депутаты», но «открытость» депутат понимает по-своему: не как право избирателей определять, кто именно из кандидатов от данной политической силы будет представлять ее в парламенте, а как обязанность партий и блоков закрепить всех своих кандидатов за тем или иным регионом (областью, АРК, Киевом, Севастополем), и потом опубликовать в региональных печатных СМИ государственной или коммунальной собственности списки закрепленных за соответствующими регионами. Если хотя бы в одном регионе такой список не будет опубликован, то это, по мнению С.ПОДГОРНОГО, должно быть основанием для снятия с регистрации всех кандидатов от данной политической силы.

Реализация этого законопроекта может лишить партии и блоки представительства в отдельных регионах. Например, пусть прошли в парламент 27 депутатов от определенной партии, как раз представители всех 27 регионов, но дальше эта партия вошла в правящую коалицию и делегировала двух своих депутатов в правительство. Нет никакой гарантии, что два следующих по списку кандидата окажутся закрепленным именно за теми регионами, за которыми были закреплены новоиспеченные министры. А «перезакреплять», по логике законопроекта, партии не имеют права, ведь это будет искажением волеизъявления избирателей, которые голосовали с учетом обнародованных списков закрепленных.

Четвертое место – у Избирательного кодекса, поданного уже упомянутым С.ПОДГОРНЫМ, депутатами от Блока Литвина Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ и Виктором СИНЧЕНКО и представителем НСНУ Юрием КЛЮЧКОВСКИМ.

Выборы в Верховную Раду авторы кодекса, в частности, предлагают проводить в 22 региональных избирательных округах, в каждом из которых партия или блок должны выдвигать отдельный список. Киев, Днепропетровская и Донецкая области делятся на два округа (при этом к одному из киевских округов отнесены заграничные участки), зато АР Крым объединяется с Севастополем, Волынская область - с Ривненской, Житомирская - с Хмельницкой, Закарпатская - с Ивано-Франковской, Кировоградская - с Черкасской, Николаевская - с Херсонской, Сумская - с Черниговской, Черновицкая - с Тернопольской. Вряд ли, скажем, закарпатцев вдохновит то, что депутатов от них будут определять прикарпатцы, замечают «Комментарии».

На пятом месте законопроект об обеспечении реализации полномочий временных следственных комиссий Верховной Рады, поданный «регионалами» Нестором ШУФРИЧЕМ и Еленой ЛУКАШ вместе с бютовцем Валерием ПИСАРЕНКО.

Авторы предлагают предоставить парламентским следственным комиссиям право приглашать должностных лиц правоохранительных и судебных органов на свои заседания, получать от них информацию, документы и материалы, письменные или устные объяснения, изымать в названных органах документы и тому подобное. Эти предложения являются сознательно антиконституционными, отмечают «Комментарии», поскольку нарушают принципы независимости судей от представителей любых других ветвей государственной власти и невмешательства органов государственной власти в деятельность прокуратуры, органов дознания и досудебного следствия.

На шестом месте - законопроект бютовца Андрея ПОРТНОВА и «регионала» Александра ЛАВРИНОВИЧА, в котором изобретен новый способ измерения морального ущерба. В частности, определять размер денежного возмещения морального ущерба авторы предлагают на основании «статуса лица, которому нанесен такой ущерб» и «характера и способа распространения сознательно неправдивых сведений».

Осталось только утвердить прейскурант, отмечают «Комментарии». Сколько будет стоить «распространение сознательно неправдивых сведений» о рядовом гражданине, о мелком чиновнике или депутате местного уровня, о большом чиновнике или депутате Верховной Рады, а также коэффициенты в зависимости от способа распространения: на заборе, на митинге, в интернет-издании, в газете, в радио- или телеэфире.

На седьмом месте – предложение представителя Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО о порядке исчисления времени на территории Украины. Депутат уверен, что «перевод стрелок часов задевает все физиологические процессы в нашем организме» и «дает толчок к обострению болезней». В представлении отмечено, что законопроект вносится «с целью обеспечения выполнения ст. 50 Конституции Украины, которая гарантирует гражданину и человеку право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду». Принятие предложения В.КОЛЕСНИЧЕНКО было бы первым в истории человечества случаем законодательного отнесения часовых стрелок к категории окружающей среды, отмечает еженедельник.

На восьмом месте - законопроект члена группы «Народная самооборона» во фракции НУ-НС Геннадия МОСКАЛЯ, направленный в частности на то, чтобы лишить государственной охраны главу Секретариата Президента Украины. В придачу депутат предлагает лишить охраны председателей Конституционного и Верховного судов, первого заместителя председателя Верховной Рады (то есть Александра ЛАВРИНОВИЧА), первого вице-премьер-министра (то есть Александра ТУРЧИНОВА), министра иностранных дел, генерального прокурора и членов их семей. Столько уважаемых людей будут вынуждены рисковать жизнью лишь ради того, чтобы без охраны остался Виктор БАЛОГА, замечает издание.

На девятом месте – законопроект «регионалов» Бориса КОЛЕСНИКОВА и Анны ГЕРМАН под громким названием «Об антикризисных мерах».

Депутаты предлагают установить, что месячный размер специальной пенсии не может превышать 12 минимальных заработных плат, и направить средства, которые должны высвободиться за счет ожидаемого сокращения расходов, на повышение минимального размера пенсий, социальных выплат и гарантий. Однако в действительности ограничение размера специальных пенсий 12-ю минимальными зарплатами приведет не к сокращению расходов, а к увеличению максимального размера специальных пенсий, и, следовательно, расходов государственного бюджета. Дело в том, что на данное время максимальный размер специальных пенсий не превышает 12 минимальных размеров пенсии по возрасту, а минимальный размер пенсии по возрасту меньше, чем минимальная заработная плата, относительно которой предлагается установить такое же, 12-кратное, ограничение, отмечает еженедельник.

Замыкает десятку законопроект, поданный бютовцем Сергеем МИЩЕНКО. Автор документа предлагает лишить права на государственную службу лиц, которые не прошли «в установленном порядке психиатрическую и наркологическую экспертизу», или в отношении которых такая экспертиза установила, что они «имеют психические расстройства здоровья, признаки заболевания алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией».

У этой идеи, пишут «Комментарии», есть два варианта воплощения в жизнь: или она будет касаться только тех лиц, которых будут принимать на государственную службу после вступления в силу данного закона (и которые таким образом окажутся в неравном положении с нынешними государственными служащими), или же психиатрической и наркологической экспертизе придется срочно подвергнуть всех государственных служащих.

В то же время автор проекта оставил вне поля зрения психическое состояние должностных лиц органов местного самоуправления, а также депутатов всех уровней, мэров городов и кандидатов на должность Президента. Не понятно также, почему он ограничился лишь психиатрической и наркологической экспертизой, и не предложил обязательный IQ-тест, резюмирует издание.