Из-за праздника нардепы начнут работу во вторник и только с полудня

Во вторник, 17 октября, утреннее пленарное заседание Верховной Рады начнется в 13:00 и продлится всего 1 час. Об этом говорится в сообщении аппарата ВР на сайте парламента.

"Утреннее пленарное заседание Верховной Рады будет проходить с 13:00 до 14:00", - указано в сообщении.

Заседание согласительного совета в связи с Днем защитника Украины перенесено с понедельника на 10:00 вторника.

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Вечернее пленарное заседание Парламента состоится с 16:00 до 18:00.