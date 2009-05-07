Тимошенко хочет схему защиты молодежи от азарта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение Секретариату Кабинета министров срочно подготовить письмо на имя председателя Верховного суда Василия ОНОПЕНКО с просьбой обобщить судебную практику, касающуюся дел о нарушении деятельности игорных заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня в Днепропетровске на заседании правительственной комиссии по расследованию причин чрезвычайной ситуации, случившейся 7 мая в жилом доме на проспекте Гагарина, 127 в Днепропетровске.

«Необходимо, чтобы эта обобщенная практика была передана в суды различных инстанций, которые рассматривают подобные жалобы на работу игорных клубов, казино и тому подобное», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в Украине нужно объединить все ветви власти, чтобы защитить физическое и духовное здоровье молодежи от азартных игр, которые «уничтожают молодое поколение».