В Чехии запустили флешмоб в поддержку Украины после скандального заявления их президента о Крыме (фото)

15:27, 13 октября 2017
Политика
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Чехов возмутили слова их президента о Крыме, они решили запустить флешмоб.

Чехи выражают возмущение словами своего президента про Крым / фото facebook.com/SuchanekR

В Чехии пользователи соцсетей осуждают слова своего президента Милоша Земана о компенсации Украине за оккупацию Крыма Россией. Так, они запустили флешмоб в поддержку нашей страны.

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"Чехия – не Земан" - именно с такими надписями они делают фотографии и публикуют их с хештегами #czechrepublicisnotZeman (#ЧехияНеЗеман) и #sorryukraine (#ПростиУкраина).

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.

В Посольстве Чехии в Украине заявили, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения по поводу аннексии Крыма, и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.

Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.

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Теги: #оккупация Крыма#Земан об оккупации Крыма#флешмоб в Чехии