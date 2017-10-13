В Чехии запустили флешмоб в поддержку Украины после скандального заявления их президента о Крыме (фото)
Чехов возмутили слова их президента о Крыме, они решили запустить флешмоб.
В Чехии пользователи соцсетей осуждают слова своего президента Милоша Земана о компенсации Украине за оккупацию Крыма Россией. Так, они запустили флешмоб в поддержку нашей страны.
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"Чехия – не Земан" - именно с такими надписями они делают фотографии и публикуют их с хештегами #czechrepublicisnotZeman (#ЧехияНеЗеман) и #sorryukraine (#ПростиУкраина).
I'm ashamed of our president #sorryUkraine#Ukraine— Jan Munzar (@munzig) October 10, 2017
Как сообщал УНИАН, президент Чехии Милош Земан во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил заплатить Украине и «узаконить» аннексию Крыма.
В Посольстве Чехии в Украине заявили, что Земан в ПАСЕ высказал личную точку зрения по поводу аннексии Крыма, и посоветовали обратиться за комментарием в Офис президента Чехии. В свою очередь премьер-министр Чехии Богуслав Соботка подчеркнул, что заявление Земана противоречит внешней политике чешского правительства.
Министерство иностранных дел Украины выразило свое возмущение по поводу высказываний чешского президента.