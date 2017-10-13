Журналист Скрыпин рассказал свою версию "*уй-скандала" с Wizz Air

По словам украинского журналиста Романа Скрыпина, его конфликт с Wizz Air начался, когда от них якобы начали требовать доплатить за места, на которые посадили.

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"Нас не пересаживали. Сразу, как мы зашли в самолет, стюардесса Галина предложила сесть на эти места. Ничего другого указано не было. И о доплате тоже. Катавасия с доплатой началась, когда к нам пришла Оля Галабала поговорить", - пишет на своей странице в Facebook журналист.

По его словам, стюардессы сообщили, что это не продлится весь полет. Но Галина, как утверждает Скрыпин, начала требовать или деньги, или пересадку.

"В конце концов она посадила меня во время посадки в Жулянах вообще не на мое купленное место, а другое. Подняв на ноги пожилую женщину на костылях. Это был такой цинизм высшего сорта", - говорится в сообщении журналиста.

Как сообщалось, журналист Роман Скрыпин спровоцировал скандал на борту рейса Гамбург - Киев компании Wizz Air. На своей странице в Facebook он сообщил, что стюардесса отказалась обслуживать его на украинском. После чего он послал бортпроводницу на*уй.

В компании утверждали, что пассажир использовал нецензурную лексику и прибег к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него дополнительный сбор.

Позже журналист обвинил авиакомпанию в лжи и утверждал, что стюардесса была украинкой.

13 октября он опубликовал видео с самолета: