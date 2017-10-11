Продолжение "*уй-скандала": Скрыпин обвинил Wizz Air во лжи и утверждает, что стюардесса Галя - украинка

Журналист Роман Скрыпин, который спровоцировал скандал на борту рейса Гамбург - Киев компании Wizz Air из-за того, что одна из стюардесс не перешла по его просьбе на украинский язык, обвинил авиакомпанию во лжи и продолжает утверждать, что стюардесса была украинкой. Об этом он написал в Facebook.

В Wizz Air в свою очередь заявили, что во время посадки одна из бортпроводниц, гражданка Чехии, которая не владеет украинским языком, обратилась к Скрыпину на английском.

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"Не было никакой чешки. Разберитесь, кто у вас стюарды и стюардессы. На нашем борту был стюард венгр. А все остальные - украинцы. Стюардесса прекрасно могла говорить на государственном языке, но по-хамски отказалась предоставлять услуги на языке страны, в которую доставляла рейс. Зовут ее Галина. Так было написано на бейдже. Никаких чешек на борту замечено не было. А если бы и было, то я бы смог с ней поговорить по-чешски", - написал журналист.

Кроме того он отметил, что ему предложили сесть в другой ряд, чем тот, который был указан в билетах, но потом начали говорить, что за это надо платить.

Как сообщалось, журналист Роман Скрыпин спровоцировал скандал на борту рейса Гамбург - Киев компании Wizz Air. На своей странице в Facebook он сообщил, что стюардесса отказалась обслуживать его на украинском.

В компании утверждали, что пассажир использовал нецензурную лексику и прибегнул к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него должный дополнительный сбор.