Борется за титул самого бедного депутата: журналисты рассказали, кто такой Каплин (видео)

Нардеп Сергей Каплин, судя по декларациям, выживает на депутатскую зарплату. Хотя журналисты неоднократно ловили нардепа на любви к изысканным костюмам, дорогим авто и мобильным телефонам.

Квартиру арендует, за что от государства получает компенсацию - 150 тысяч гривень. Кроме того, он часто попадает в скандальные истории. Поговаривают, его отец был личным советником Валерия Пустовойтенко, что способствовало политической карьере Каплина-младшего.

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Журналисты "Грошей" приехали в село Опрышки на Полтавщине, где родился и вырос нардеп - местные жители должны были бы пролить свет на личность своего одиозного односельчанина.

Единственное, чем мог бы похвастаться Каплин, это деньги, которые якобы выделили при его содействии из областного бюджета на школу. Но в сельсовете об этом только слышали.

Ранее заявление народного депутата Каплина о желании баллотироваться в президенты Украины вызвало смех в сессионном зале Верховной Рады.